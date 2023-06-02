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Губерниев обвинил автора письма на него в правовой безграмотности, жалобу подписал глава СБР

Комментатор разобрал по частям обращение в «Матч ТВ».
02 июня 2023 12:08
автор: Максим Скороходов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал письмо с жалобой на него от Союза биатлонистов России (СБР), подписанное президентом организации Виктором Майгуровым.

«В фильме «Звезда пленительного счастья» барыня, мать героя Игоря Костолевского сказала бессмертную фразу: «Про то, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?» Особенно меня умиляет концовка, где оказывается, что работе общественной организации не может давать оценку общественность и журналисты. Это запредельная история. Ответ у меня будет очень простой: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочках, братья Карамазовы». Нужно уволить спичрайтера этого письма, налицо типичная правовая безграмотность», - приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

Напомним, что журналист ранее критиковал руководство Союза из-за ситуации с лишением зарплат биатлонистов национальной команды. В результате, Министерство спорта совместно с СБР выделили деньги на решение проблемы.

К слову, комментатор называл главным виновником ситуации лично вице-президента СБР Павла Ростовцева.

Добавим, что первой публичной реакцией Губерниева на жалобу было сравнение СБР с сумасшедшим домом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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