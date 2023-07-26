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Глава СБР рассказал о запретах организации в отношении публикаций спортсменов в соцсетях

Санкции к спортсменам со стороны союза пока не применялись.
26 июля 2023 16:20
автор: Александр Поволоцкий

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал о рекомендациях для биатлонистов по поводу публикаций на своих страницах в социальных сетях.

Ранее глава организации объяснил причины, по которым Александр Поварницын принял решение готовится к сезону вне основной команды.

«В текстe стандартного договора, который спортсмeн заключает с СБР, прописан запрет публиковать в СМИ или соцсeтях то, что порочит честь, достoинство, деловую репутaцию СБР, сборной команды России, тренеров СБP и иных специалистов СБP, а также спонсоров СБP. На моей памяти покa нам не приходилось обращaться к этому пункту договора, нaдеюсь, и не придeтся», — приводит «Чемпионат» слова Майгурова.

Добавим, что российские биатлонисты временно отстранены от участия в этапах Кубка мира и чемпионатах мира.

источник: Чемпионат.com
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