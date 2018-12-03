Ильченко останется в сборной России до решения IBU по смене ее спортивного гражданства

Биатлон 03 декабря 2018 20:15 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Кристина Ильченко в 2015 году перешла в сборную Белоруссии по биатлону, но перед началом нынешнего сезона вернулась в сборную России.

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов сообщил, что Ильченко будет ждать в расположении национальной команды решения Международного союза биатлонистов (IBU) по смене ее спортивного гражданства.

«Ильченко в команде и будет с ней», - цитирует Бойцова «Р-Спорт».

В субботу Ильченко сообщила, что не сможет выступить за сборную России на первом этапе Кубка мира в Поклюке, так как не получила соответствующих документов с разрешением.

Решение об ее участии будет принято 15 декабря, за день до окончания этапа Кубка мира в Хохфильцене.