Ильченко останется в сборной России до решения IBU по смене ее спортивного гражданства

Кристина Ильченко в 2015 году перешла в сборную Белоруссии по биатлону, но перед началом нынешнего сезона вернулась в сборную России.
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов сообщил, что Ильченко будет ждать в расположении национальной команды решения Международного союза биатлонистов (IBU) по смене ее спортивного гражданства.
«Ильченко в команде и будет с ней», - цитирует Бойцова «Р-Спорт».
В субботу Ильченко сообщила, что не сможет выступить за сборную России на первом этапе Кубка мира в Поклюке, так как не получила соответствующих документов с разрешением.
Решение об ее участии будет принято 15 декабря, за день до окончания этапа Кубка мира в Хохфильцене.