Виктор Майгуров: Есть сформированное мнение, что в России допинг поддерживается на государственном уровне

Биатлон 04 декабря 2018 15:35 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию в российском биатлоне.

Напомним, что четыре биатлониста из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Союз биатлонистов России находится в статусе временного члена Международного союза биатлонистов.

«Особое отношение к СБР в IBU? Вопрос о восстановлении членства СБР выносился на голосование, и 20 голосов мы получили в поддержку. 29 было против. Можно сказать, что 50 на 50, хотя это не совсем так. Это связано с тем, что наши коллеги из других национальных федераций получают информацию от своих СМИ. И у них формируется мнение.

И наша ошибка, что мы мало информации предоставляем всем государствам. Они знали эту ситуацию только с одной стороны. Нужно было как можно больше информировать: что на самом деле происходит, что мы делаем в этом отношении. Есть определенное сформированное мнение, что в России допинг поддерживается на государственном уровне», - приводит слова Майгурова «Калашников Media».