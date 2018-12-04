Виктор Майгуров: Есть сформированное мнение, что в России допинг поддерживается на государственном уровне - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Биатлон04 декабря 2018 15:35Источник: «Калашников Media»Автор: Сметанникова Дарья

    Виктор Майгуров: Есть сформированное мнение, что в России допинг поддерживается на государственном уровне

    Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию в российском биатлоне.

    Напомним, что четыре биатлониста из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Союз биатлонистов России находится в статусе временного члена Международного союза биатлонистов.

    «Особое отношение к СБР в IBU? Вопрос о восстановлении членства СБР выносился на голосование, и 20 голосов мы получили в поддержку. 29 было против. Можно сказать, что 50 на 50, хотя это не совсем так. Это связано с тем, что наши коллеги из других национальных федераций получают информацию от своих СМИ. И у них формируется мнение.

    И наша ошибка, что мы мало информации предоставляем всем государствам. Они знали эту ситуацию только с одной стороны. Нужно было как можно больше информировать: что на самом деле происходит, что мы делаем в этом отношении. Есть определенное сформированное мнение, что в России допинг поддерживается на государственном уровне», - приводит слова Майгурова «Калашников Media».

    #майгуров виктор#союз биатлонистов россии (сбр)#международный союз биатлонистов (ibu)#допинг
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта