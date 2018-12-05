В индивидуальной гонке у женщин примут участи все, кроме Ильченко - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 14:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    В индивидуальной гонке у женщин примут участи все, кроме Ильченко

    6 декабря в Поклюке на этапе Кубка мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

    Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о подготовке команды к индивидуальной гонке.

    «В такую погоду стрелять даже лучше, нет солнца, спортсмены не видят ничего лишнего, соответственно качество только выше. В четверг на индивидуальную гонку женщин у нас выходят все, кроме Ильченко, у которой пока не оформлен переход. Заболевших и травмированных в команде нет», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

    Напомним, что в текущем сезоне за сборную России выступают Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева и Кристина Ильченко, которая ждет решения по смене спортивного гражданства.

    #норицын виталий#женская сборная россии по биатлону#ильченко кристина#кубок мира по биатлону
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