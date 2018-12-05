В индивидуальной гонке у женщин примут участи все, кроме Ильченко

Биатлон 05 декабря 2018 14:15 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

6 декабря в Поклюке на этапе Кубка мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о подготовке команды к индивидуальной гонке.

«В такую погоду стрелять даже лучше, нет солнца, спортсмены не видят ничего лишнего, соответственно качество только выше. В четверг на индивидуальную гонку женщин у нас выходят все, кроме Ильченко, у которой пока не оформлен переход. Заболевших и травмированных в команде нет», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне за сборную России выступают Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева и Кристина Ильченко, которая ждет решения по смене спортивного гражданства.