Владимир Драчев: Существует угроза лишения золота ОИ в Сочи в эстафете

IBU ведет антидопинговое расследование в отношении Устюгова.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил, что Россию могут лишить золота в мужской эстафете на Олимпийских играх в Сочи.
«Да, угроза такая существует, но мы пойдем до последнего, защищая своих спортсменов, и будем бороться за всех. Впереди долгие судебные разбирательства», – написал Драчев в комментариях в своем аккаунте в инстаграме.
Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) открыл антидопинговое расследование в отношении Евгения Устюгова, который входил в состав эстафетной четверки. Также за сборную России в эстафете на Играх в Сочи выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.