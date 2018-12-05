Владимир Драчев: Существует угроза лишения золота ОИ в Сочи в эстафете - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 14:20Автор: Липкин Антон

    Владимир Драчев: Существует угроза лишения золота ОИ в Сочи в эстафете

    IBU ведет антидопинговое расследование в отношении Устюгова.

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил, что Россию могут лишить золота в мужской эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

    «Да, угроза такая существует, но мы пойдем до последнего, защищая своих спортсменов, и будем бороться за всех. Впереди долгие судебные разбирательства», – написал Драчев в комментариях в своем аккаунте в инстаграме.

    Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) открыл антидопинговое расследование в отношении Евгения Устюгова, который входил в состав эстафетной четверки. Также за сборную России в эстафете на Играх в Сочи выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

    #союз биатлонистов россии (сбр)#драчев владимир#ои-2014#мужская сборная россии по биатлону#устюгов евгений
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