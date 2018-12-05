Зигфрид Мазе: Россия заплатила за проблемы с антидопингом, логично начать расследование событий в Стокгольме - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 16:48Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Зигфрид Мазе: Россия заплатила за проблемы с антидопингом, логично начать расследование событий в Стокгольме

    WADA приостановило деятельность стокгольмской лаборатории.

    Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе высказался о лишении аккредитации антидопинговой лаборатории в Стокгольме.

    «У нас вчера здесь, в Поклюке, прошло собрание тренеров, и там ничего на эту тему не говорили, – приводит слова Мазе официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Мы читали и слышали много о проблемах русских и последствиях, которые вы имели. Но о том, что произошло в Стокгольме и какие будут последствия, мы не знаем ничего.

    В марте в Швеции пройдет чемпионат мира, но IBU не дает никакой информации о шагах из-за отзыва аккредитации. Я считаю, что правила должны быть едины для всех. Россия заплатила за проблемы с антидопингом, мы видели расследование и наказание. Логично, что теперь IBU должно начать расследование по поводу событий в Стокгольме. Однако про это ничего не слышно».

    Напомним, в августе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) частично приостановило деятельность стокгольмской лаборатории, расположенной в клинике Каролинского университета, из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL).

    Чемпионат мира пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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