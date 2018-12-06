Анастасия Кузьмина: Три круга я искала свой темп. Четко знаю, какие допустила промахи - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 19:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Анастасия Кузьмина: Три круга я искала свой темп. Четко знаю, какие допустила промахи

    Трехкратная олимпийская чемпионка словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина оценила свое выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира.

    «По ощущениям было неплохо. Три круга искала свой темп – не почувствовала чего-то неприятного, было комфортно. Нужно было правильно разложить силы, выбрала первую группу, чтобы идти в комфортном режиме.

    Ни одного метра я не сдавалась. Четко знаю, какие промахи. На первой лежке недоработка, вторая – скорее всего, ошибка с дыханием. А на стойке – последний выстрел, с которым боролась и не смогла», – рассказала Кузьмина в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Анастасия Кузьмина заняла 25-е место, допустив три промаха. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.

    #кузьмина анастасия#кубок мира по биатлону
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