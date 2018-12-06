Виталий Норицын: Ходом мы выглядим лучше, чем в том году

Биатлон 06 декабря 2018 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Какие проблемы у нас есть? Если анализировать отдельно, то ходом мы выглядим лучше, чем в том году. Но много проиграли – две минуты против трех минут прошлого сезона. Драчев правильно сказал: не надо торопиться. Наша адаптация не случится за сезон, мы не попадем в десятку по ходу. Мы никуда не торопимся, мы присматриваемся к девчонкам. Система подготовки сформирована на 4-летний цикл.

Старых не приходится много объяснять, спортсменка с опытом, хотя первый раз бегает в Поклюке. Но тренировок было много, трассу знает. Досадный последний промах, могла сегодня выигрывать. Понравилось, как она билась на последнем круге – это у Ирины не отнять.

Юрлова отходит, хотя еще и не на пиковые возможности. Острый период реаклиматизации пришелся на эстафету, она затянула выход из него тем, что бежала.

За гонку поставлю, наверное, оценку 7 по 10-балльной шкале. Был бы подиум, оценка была бы выше. Если победа – то 10, - цитирует Норицына "Матч ТВ".