Гараничев первым из россиян начнет спринт на этапе Кубка мира в Поклюке

Канадский биатлонист Скотт Гоу первым выйдет на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.
Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший четвертый стартовый номер. Обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад начнет гонку седьмым.
Матвей Елисеев стартует 16-м, Александр Логинов - 45-м, Дмитрий Малышко - 52-м, Эдуард Латыпов - 77-м.
Последним из россиян отправится на трассу Алексей Слепов, получивший 106-й стартовый номер.
Всего в гонке примут участие 110 биатлонистов.