Биатлон 06 декабря 2018 20:56 Источник: IBU Автор: Спирин Дмитрий

Гараничев первым из россиян начнет спринт на этапе Кубка мира в Поклюке

Канадский биатлонист Скотт Гоу первым выйдет на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.