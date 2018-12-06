Гараничев первым из россиян начнет спринт на этапе Кубка мира в Поклюке - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 20:56Источник: IBUАвтор: Спирин Дмитрий

    Гараничев первым из россиян начнет спринт на этапе Кубка мира в Поклюке

    Канадский биатлонист Скотт Гоу первым выйдет на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший четвертый стартовый номер. Обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад начнет гонку седьмым.

    Матвей Елисеев стартует 16-м, Александр Логинов - 45-м, Дмитрий Малышко - 52-м, Эдуард Латыпов - 77-м.

    Последним из россиян отправится на трассу Алексей Слепов, получивший 106-й стартовый номер.

    Всего в гонке примут участие 110 биатлонистов.

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