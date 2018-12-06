Мартен Фуркад: Не уверен, что Шипулин вернется на свой уровень к чемпионату мира

Биатлон 06 декабря 2018 23:01 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад оценил шансы россиянина Антона Шипулина на удачное выступление в новом сезоне.

- Я, конечно, слежу за новостями от Антона. Считаю, что ему нужно проще ко всему относиться и не волноваться слишком сильно из-за своих кондиций. Тогда всё получится. В любом случае он может набрать хорошую форму уже к январю и принять участие в Кубке мира.

Перед главным стартом ему нужно будет получить такой опыт. Но я не уверен, что он сможет вернуться на свой пиковый уровень к чемпионату мира. С другой стороны, он никогда не выигрывал чемпионат мира в личных гонках, поэтому смена стратегии подготовки может пойти ему на пользу. Иногда, чтобы добиться какой-то цели, стоит все кардинально поменять. Может быть, это поможет ему в Эстерсунде, - цитирует Фуркада Sport24.ru.

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Антон Шипулин не был включен в заявке сборной России на декабрьские этапы КМ.