СБР поддержит заявку Тюмени на проведение «Гонки чемпионов» - Советский спорт
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    • Биатлон07 декабря 2018 15:15Источник: АСН «Тюменская Арена»Автор: Спирин Дмитрий

    СБР поддержит заявку Тюмени на проведение «Гонки чемпионов»

    В Тюмени состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

    «На финал Кубка мира в «Жемчужину Сибири» приезжали люди из десятков регионов России. Наш центр не должен выпадать из международного графика. Поэтому мы формируем заявку на проведение в этом сезоне «Гонки чемпионов». Планируем принять ее в начале апреля и пригласить как биатлонистов, так и лыжников. Такой формат мы уже использовали, и он понравился публике», — приводит слова Моора «Тюменская арена».

    «У Тюменской области огромный опыт в проведении самых масштабных спортивных мероприятий. В регионе большие биатлонные традиции и один из лучших в мире стадионов. Считаю, что Тюмень с успехом справится с задачей проведения соревнований. Мы готовы подать заявку от региона в IBU уже на ближайшей встрече с представителями Международного союза биатлонистов», — заявил Драчев.

    #гонка чемпионов#драчев владимир#союз биатлонистов россии (сбр)
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