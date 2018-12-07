СБР поддержит заявку Тюмени на проведение «Гонки чемпионов»

Биатлон 07 декабря 2018 15:15 Источник: АСН «Тюменская Арена» Автор: Спирин Дмитрий

В Тюмени состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

«На финал Кубка мира в «Жемчужину Сибири» приезжали люди из десятков регионов России. Наш центр не должен выпадать из международного графика. Поэтому мы формируем заявку на проведение в этом сезоне «Гонки чемпионов». Планируем принять ее в начале апреля и пригласить как биатлонистов, так и лыжников. Такой формат мы уже использовали, и он понравился публике», — приводит слова Моора «Тюменская арена».

«У Тюменской области огромный опыт в проведении самых масштабных спортивных мероприятий. В регионе большие биатлонные традиции и один из лучших в мире стадионов. Считаю, что Тюмень с успехом справится с задачей проведения соревнований. Мы готовы подать заявку от региона в IBU уже на ближайшей встрече с представителями Международного союза биатлонистов», — заявил Драчев.