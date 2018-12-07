Александр Логинов: Сегодня было тяжелее, чем на индивидуальной гонке

Бронзовый призер спринта на этапе Кубка мира в Поклюке Александр Логинов прокомментировал свое выступление.
- Сегодня было тяжелее ходом, чем на индивидуальной гонке. На индивидуальной гонке на финишный круг я более свежим уходил, чем сейчас. Тем не менее, конечно, пытался по максимуму работать. Тренерам спасибо.
- Лыжня разбита?
- Естественно, такие погодные условия плюс искусственный снег — она в любом случае будет разбита.
- Как спина сегодня?
- Болевые ощущения есть, потому что удар достаточно серьезный был. Но это не мешало. Вчера очень оперативно сработали доктор с массажистом. С винтовкой тоже все в порядке. Я отдал ее оружейнику, он сказал, что просто очень много воды было в диоптре.
- Отсутствие выходного сказалось?
- Конечно, было тяжелее, но нам в любом случае пришлось бы в Хохфильцене бежать три гонки подряд, - приводит слова Логинова официальный сайт СБР.
Добавим, что победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, вторым стал француз Антонин Гигонна.