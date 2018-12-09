Александр Логинов: Надеюсь, удастся сохранить форму до конца сезона

Биатлон 09 декабря 2018 17:53 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Сметанникова Дарья

В Поклюке завершился этап Кубка мира по биатлону.

В гонке преследования российский биатлонист Александр Логинов финишировал третьим. Ранее в субботу он также стал третьим в спринте.

Логинов перед финишем в пасьюте упал на последнем подъеме, упустив первое место.

«Просто потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок и упал. Хочу извиниться, что на предпоследнем подъеме задел палки Йоханеса. Это было случайно, просто мы перестраивались, но я все равно хочу извиниться.

Сейчас я чувствую облегчение, что этот долгий этап закончен. Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум. Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап. Надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона.

Я не люблю прогнозы. По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму», - приводит слова Логинова пресс-служба СБР.