Александр Логинов: Надеюсь, удастся сохранить форму до конца сезона - Советский спорт
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    • Биатлон09 декабря 2018 17:53Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Логинов: Надеюсь, удастся сохранить форму до конца сезона

    В Поклюке завершился этап Кубка мира по биатлону.

    В гонке преследования российский биатлонист Александр Логинов финишировал третьим. Ранее в субботу он также стал третьим в спринте.

    Логинов перед финишем в пасьюте упал на последнем подъеме, упустив первое место.

    «Просто потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок и упал. Хочу извиниться, что на предпоследнем подъеме задел палки Йоханеса. Это было случайно, просто мы перестраивались, но я все равно хочу извиниться.

    Сейчас я чувствую облегчение, что этот долгий этап закончен. Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум. Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап. Надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона.

    Я не люблю прогнозы. По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму», - приводит слова Логинова пресс-служба СБР.

    #логинов александр#союз биатлонистов россии (сбр)#кубок мира по биатлону
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