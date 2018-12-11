Биатлонистка сборной США: Восстановление СБР будет иметь положительный эффект для всех - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон11 декабря 2018 11:12Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Биатлонистка сборной США: Восстановление СБР будет иметь положительный эффект для всех

Клэр Игэн участвовала в составлении критериев восстановления СБР.

Американская биатлонистка Клэр Игэн, которая является представителем Международного союза биатлонистов (IBU) от спортсменов, высказалась о критериях восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).

«IBU представил список требований, которые необходимо выполнить для того, чтобы СБР был полностью восстановлен в правах, – сказала 31-летняя Игэн в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Я лично принимала участие в составлении и написании этих критериев. Так как я была вовлечена в этот процесс, могу сказать, что считаю его справедливым. На данный момент совместная работа IBU и СБР имеет продуктивный характер, и я жду, что российская сторона выполнит все названные требования настолько быстро, насколько это возможно, и сумеет вернуться как полноценный член Международного союза биатлонистов. Восстановление СБР будет иметь положительный эффект для всех»

Напомним, в ноябре IBU назвал 12 критериев восстановления СБР, одним из них является доступ независимой рабочей группы IBU к необработанным аналитическим данным биатлонистов из Московской лаборатории.

#женская сборная сша по биатлону#игэн клэр#союз биатлонистов россии (сбр)#международный союз биатлонистов (ibu)
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта