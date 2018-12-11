Биатлонистка сборной США: Восстановление СБР будет иметь положительный эффект для всех

Биатлон 11 декабря 2018 11:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Клэр Игэн участвовала в составлении критериев восстановления СБР.

Американская биатлонистка Клэр Игэн, которая является представителем Международного союза биатлонистов (IBU) от спортсменов, высказалась о критериях восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).

«IBU представил список требований, которые необходимо выполнить для того, чтобы СБР был полностью восстановлен в правах, – сказала 31-летняя Игэн в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Я лично принимала участие в составлении и написании этих критериев. Так как я была вовлечена в этот процесс, могу сказать, что считаю его справедливым. На данный момент совместная работа IBU и СБР имеет продуктивный характер, и я жду, что российская сторона выполнит все названные требования настолько быстро, насколько это возможно, и сумеет вернуться как полноценный член Международного союза биатлонистов. Восстановление СБР будет иметь положительный эффект для всех»

Напомним, в ноябре IBU назвал 12 критериев восстановления СБР, одним из них является доступ независимой рабочей группы IBU к необработанным аналитическим данным биатлонистов из Московской лаборатории.