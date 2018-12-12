Виталий Норицын: В Хохфильцене обещают похолодание, будет наша погода - Советский спорт
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    • Биатлон12 декабря 2018 14:00Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Виталий Норицын: В Хохфильцене обещают похолодание, будет наша погода

    Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал об условиях в Хохфильцене (Австрия), где с 13 по 16 декабря пройдет второй этап Кубка мира.

    - Трасса нормальная, а что касается свежего снега, и того, что он медленный, то это нам подходит. Мы по такому снегу всю жизнь бегаем. 13 декабря еще обещают похолодание и вообще будет наша погода, — приводит слова Норицына сайт телеканала «Матч ТВ».

    На 13 декабря запланирована женская спринтерская гонка.

    В состав сборной России на этапе вошли Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова и Ульяна Кайшева.

    #женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону#норицын виталий
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