Виталий Норицын: В Хохфильцене обещают похолодание, будет наша погода

Биатлон 12 декабря 2018 14:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал об условиях в Хохфильцене (Австрия), где с 13 по 16 декабря пройдет второй этап Кубка мира.

- Трасса нормальная, а что касается свежего снега, и того, что он медленный, то это нам подходит. Мы по такому снегу всю жизнь бегаем. 13 декабря еще обещают похолодание и вообще будет наша погода, — приводит слова Норицына сайт телеканала «Матч ТВ».



На 13 декабря запланирована женская спринтерская гонка.

В состав сборной России на этапе вошли Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова и Ульяна Кайшева.