Старых, Логинов, Шипулин, Волков и Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 01:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Старых, Логинов, Шипулин, Волков и Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил

    В расположение сборной России по биатлону в австрийском Хохфильцене пришла полиция, которая обвинила нескольких спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил корреспондент Дмитрий Губерниев.

    Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Александр Волков и Евгений Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

    "Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», - написал Губерниев в своем инстаграме.

    В списке нарушителей также числятся бывший тренер сборной России Александр Касперович и несколько массажистов.

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    Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

    Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

    #старых ирина#логинов александр#шипулин антон#волков александр#гараничев евгений#кубок мира по биатлону#допинг
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