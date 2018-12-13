Старых, Логинов, Шипулин, Волков и Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил

Биатлон 13 декабря 2018 01:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В расположение сборной России по биатлону в австрийском Хохфильцене пришла полиция, которая обвинила нескольких спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил корреспондент Дмитрий Губерниев.

Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Александр Волков и Евгений Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», - написал Губерниев в своем инстаграме.

В списке нарушителей также числятся бывший тренер сборной России Александр Касперович и несколько массажистов.