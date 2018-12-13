Александр Касперович: Пусть полиция, которая нас обвиняет, обоснует и оплатит мне поездку в Австрию для объяснений

Биатлон 13 декабря 2018 11:05 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович готов лично ответить на вопросы полиции, которая предъявила обвинения специалисту.

«Зачем это сейчас нужно? Пусть они сначала все выяснят. Пока вообще ничего не ясно. Что могу сейчас комментировать? Считаю, что это вообще провокация. Знаю, что ничего не было, и ничего нет. Не основано ни на чем. Немножко подождем. Звонила ли мне австрийская полиция? Нет. Я готов, если позвонят, прилететь. Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Готов прямо сейчас вылететь», - цитирует Касперовича «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который состоится сегодня в 16:15 мск.