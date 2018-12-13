СБР получил уведомление о начале следствия в отношении сборной России

Биатлон 13 декабря 2018 11:25 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов национальной команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что организация получила уведомление о начале следственных действий в отношении российских биатлонистов в Австрии.

"Подтверждаю: получили уведомление о начале следственных действий! Подтверждаю и то, что команда стартует (на этапе Кубка мира в Хохфильцене). Посольство РФ проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты", – цитирует Драчева "РИА Новости".