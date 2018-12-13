СБР выступил с официальным заявлением о визите австрийской полиции в сборную России

Биатлон 13 декабря 2018 11:36 Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Союз биатлонистов России (СБР) прокомментировал последние события, связанные с национальной командой.

Напомним, ранее стало известно, что австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов национальной команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

"Союз биатлонистов России официально подтверждает, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции Австрийской Республики. Представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене.

Президент Союза биатлонистов России уже связался с Посольством РФ в Австрии. Сотрудники и специалисты посольства оказывают всю необходимую помощь спортсменам и специалистам сборной команды.

Руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств.

Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах", – говорится в заявлении.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России пройдет после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.