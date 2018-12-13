Президент СБР прибудет в Австрию для личного контроля ситуации - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 11:59Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Сметанникова Дарья

    Президент СБР прибудет в Австрию для личного контроля ситуации

    Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прибудет в расположение сборной России для контроля ситуации вокруг обвинений российских спортсменов.

    «Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств», - говорится в сообщении СБР.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

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