Президент СБР прибудет в Австрию для личного контроля ситуации

Биатлон 13 декабря 2018 11:59 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Сметанникова Дарья

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прибудет в расположение сборной России для контроля ситуации вокруг обвинений российских спортсменов.

«Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств», - говорится в сообщении СБР.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.