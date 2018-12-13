Евгений Гараничев: Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 12:03Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Евгений Гараничев: Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты

    Об этом спортсмен заявил в своем Instagram.

    Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал последние события вокруг национальной команды.

    "Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты", – написал Гараничев.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России пройдет после женского спринта, который состоится сегодня в 16:15 мск.

    #союз биатлонистов россии (сбр)#гараничев евгений#допинг
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