Евгений Гараничев: Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты

Биатлон 13 декабря 2018 12:03 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Об этом спортсмен заявил в своем Instagram.

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал последние события вокруг национальной команды.

"Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты", – написал Гараничев.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России пройдет после женского спринта, который состоится сегодня в 16:15 мск.