Евгений Гараничев: Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты

Об этом спортсмен заявил в своем Instagram.
Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал последние события вокруг национальной команды.
"Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Снова скандал. В чем же дело? Мы чисты", – написал Гараничев.
Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России пройдет после женского спринта, который состоится сегодня в 16:15 мск.
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Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил !! Снова скандал !!! В чем же дело ? 🤔 Мы чисты...
Публикация от Евгений Гараничев 🔝 (@garanichev_evgeny)