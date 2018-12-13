Представитель российского посольства в Австрии выехал в Хохфильцен

Биатлон 13 декабря 2018 13:32 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

В российском посольстве в Австрии прокомментировали ситуацию со сборной России по биатлону.

«Мы находится в контакте и с нашей сборной, и с Министерством спорта России. Наш представитель выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте. Запросили в генеральной прокуратуре Австрии официальную информацию по вчерашним событиям и связались с руководством МВД Австрии. Какие-либо выводы или комментарии делать преждевременно. Разбираемся в ситуации», - сообщили «RT на русском» в посольстве.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.