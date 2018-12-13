Дегтярев – о ситуации с российскими биатлонистами: Расцениваю это как давление на наших спортсменов - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 13:38Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

    Дегтярев – о ситуации с российскими биатлонистами: Расцениваю это как давление на наших спортсменов

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с обвинениями сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Газета.Ru».

    Михаил Дегтярев считает, что обвинения австрийских правоохранительных органов в адрес российских биатлонистов являются давлением на спортсменов.

    «По нашей информации, посольство уже занимается этой ситуацией. Я лично планирую обратиться в МИД, дабы подготовить необходимые документы с выражением нашей позиции. Как политик я расцениваю это как давление на наших спортсменов.

    Тем более сейчас свою работу ведет рабочая группа по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР)», - сказал Дегтярев, которого цитирует ТАСС.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

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