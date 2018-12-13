Анатолий Хованцев: Нет ничего общего между случаем со сборной Казахстана и тем, что произошло с нашей командой - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 13:47Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Анатолий Хованцев: Нет ничего общего между случаем со сборной Казахстана и тем, что произошло с нашей командой

    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал обвинения российским биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

    «Я могу на 100 процентов сказать только одно. Нет ничего общего между случаем со сборной Казахстана и тем, что накануне произошло с нашей командой», - цитирует Хованцева «Матч ТВ».

    Ранее IBU временно отстранила девять казахстанских спортсменов среди которых Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #хованцев анатолий#мужская сборная россии по биатлону#женская сборная россии по биатлону#допинг
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