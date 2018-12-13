Себастьян Самуэльссон: Не думаю, что расследования в отношении сборной России связаны с политикой - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 13:50Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Себастьян Самуэльссон: Не думаю, что расследования в отношении сборной России связаны с политикой

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал расследование в отношении российских биатлонистов, которых подозревают в употреблении допинга на чемпионате мира в 2017 году.

    «Грустно, что опять проходят расследования в отношении российской сборной. Не думаю, что это как-то связано с политикой», - сказал Самуэльссон в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

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