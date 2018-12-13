Гендиректор РУСАДА: Не хотелось бы, чтобы СБР повторил судьбу ВФЛА

Биатлон 13 декабря 2018 14:39 Источник: «RT на русском» Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес биатлонистов и персонала национальной сборной.

- РУСАДА серьезно относится к данной ситуации. Искренне надеюсь, что результаты будут не такими негативными, которые мы ожидаем. Но, к сожалению, практика показывает, что когда выезжает полиция, то у нее есть определённая информация. Будем ждать итогов. Не хотелось бы, чтобы СБР повторил судьбу ВФЛА.

Нужно понимать, какие доказательства имеются у полиции. В круг расследования входят не только спортсмены, но и врачи и массажисты. В целом это серьезный и печальный сигнал. Искренне надеюсь, что у полиции нет существенных оснований, но пока ожидания тревожные, - цитирует Гануса "RT на русском".

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.