Гендиректор РУСАДА: Не хотелось бы, чтобы СБР повторил судьбу ВФЛА - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 14:39Источник: «RT на русском»Автор: Спирин Дмитрий

    Гендиректор РУСАДА: Не хотелось бы, чтобы СБР повторил судьбу ВФЛА

    Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес биатлонистов и персонала национальной сборной.

    - РУСАДА серьезно относится к данной ситуации. Искренне надеюсь, что результаты будут не такими негативными, которые мы ожидаем. Но, к сожалению, практика показывает, что когда выезжает полиция, то у нее есть определённая информация. Будем ждать итогов. Не хотелось бы, чтобы СБР повторил судьбу ВФЛА.

    Нужно понимать, какие доказательства имеются у полиции. В круг расследования входят не только спортсмены, но и врачи и массажисты. В целом это серьезный и печальный сигнал. Искренне надеюсь, что у полиции нет существенных оснований, но пока ожидания тревожные, - цитирует Гануса "RT на русском".

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #ганус юрий#РУСАДА#кубок мира по биатлону#допинг#союз биатлонистов россии (сбр)
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