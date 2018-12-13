Александр Касперович: Очевидно, что никаких махинаций с кровью быть не могло - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 14:49Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Александр Касперович: Очевидно, что никаких махинаций с кровью быть не могло

    Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал обвинения российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в 2017 году.

    В списке подозреваемых числится Александр Логинов, который позже сообщил, что австрийская полиция обвиняет российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови на чемпионате мира 2017 года.

    «Логинова тестировали больше всех после того, как он начал выступать на международной арене после дисквалификации: между сборами, между соревнованиям, после стартов. В этом году вся подготовка тоже шла открыто, не было ни одного замечания.

    Про махинации с кровью - полный бред: перед чемпионатом мира мы находились на сборе и были открыты для проверки, и мы никогда этим не занимались, у нас даже не было разговоров на эту тему. На чемпионате мира в Хохфильцене мы тоже все были полностью доступны: спортсмены, врачи, массажисты, тренеры. Очевидно, что никаких махинаций быть не могло», - цитирует Касперовича ТАСС.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #касперович александр#логинов александр#кубок мира по биатлону#допинг#мужская сборная россии по биатлону
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