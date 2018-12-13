Виталий Норицын: Старых переживает, остальные девушки в порядке - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 15:03Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Виталий Норицын: Старых переживает, остальные девушки в порядке

    Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал обвинения австрийской полиции в адрес российских биатлонистов.

    В числе подозреваемых по нарушению антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года Ирина Старых, которая примет участие в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Старых переживает, остальные девушки в порядке. В среду полицейские нам сказали, что из-за того, что дело заведено, могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии. Учитывая, что тут прозрачная граница с Чехией, не понятно, что они имели ввиду. Дело заведено только на территории Австрии», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #норицын виталий#старых ирина#женская сборная россии по биатлону#допинг
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