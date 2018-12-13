Виталий Норицын: Старых переживает, остальные девушки в порядке

Биатлон 13 декабря 2018 15:03 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал обвинения австрийской полиции в адрес российских биатлонистов.

В числе подозреваемых по нарушению антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года Ирина Старых, которая примет участие в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Старых переживает, остальные девушки в порядке. В среду полицейские нам сказали, что из-за того, что дело заведено, могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии. Учитывая, что тут прозрачная граница с Чехией, не понятно, что они имели ввиду. Дело заведено только на территории Австрии», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.