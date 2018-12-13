Станислав Поздняков: Ситуация с биатлонистами вызывает очень серьезное беспокойство - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 15:45Источник: ОКРАвтор: Спирин Дмитрий

    Станислав Поздняков: Ситуация с биатлонистами вызывает очень серьезное беспокойство

    Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию об обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

    «Мы находимся в постоянном контакте с руководством СБР. Конечно, ситуация вызывает очень серьезное беспокойство. Со своей стороны, ОКР готов оказать Союзу биатлонистов России любое содействие в рамках нашей компетенции. Изучаем сейчас все аспекты этого дела, подготовили ряд официальных обращений, в том числе в МИД РФ и национальный Олимпийский комитет Австрии. Проводим консультации с коллегами, активно работает наша юридическая служба. Давать оценку случившемуся пока преждевременно, остается еще очень много вопросов», — приводятся слова Позднякова на официальном сайте ОКР.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #поздняков станислав#окр#кубок мира по биатлону#допинг
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