Сергей Тарасов: Пригласили сто свидетелей, чтоб посмотрели, как кровь переливают?! Просто смешно

Биатлон 13 декабря 2018 15:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о скандале со сборной России в Австрии.

- Почему сейчас?! Вот, что обидно – только стали набирать ход, - задается вопросом Сергей Тарасов.

- Потому что австрийская полиция ведет расследование против бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. А этап проходит в Австрии.

- Да, видимо, в этом причина.

- Александр Логинов написал, что у следствия есть сто свидетелей и плюс Григорий Родченков, которые утверждают, что в сборной России практиковался кровяной допинг.

- В 1992 году пытались попробовать, но эксперимент получился очень неудачным. После этого в биатлоне от этого отказались.

- Что скажете про сто свидетелей?

- Это просто смешно. Если б такими делами занимались, об этом вообще никто бы не знал. Получается, вышли на улицу и сказали: «Мы тут кровяным допингом занимаемся. Нам понятые нужны, заходите».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.