Сергей Тарасов: Пригласили сто свидетелей, чтоб посмотрели, как кровь переливают?! Просто смешно - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    Буран
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Марсель
    Аполлон Л
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Лацио
    Айнтрахт Ф
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Бешикташ
    Мальмё
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Генк
    Сарпсборг 08
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Севилья
    Краснодар
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Вильярреал
    Спартак М
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Ренн
    Астана
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Динамо К
    Яблонец
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    ПАОК
    БАТЭ
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Види
    Челси
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Акхисар Беледиеспор
    Стандард
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Рапид В
    Рейнджерс
    0
    0
    • Биатлон13 декабря 2018 15:50Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Сергей Тарасов: Пригласили сто свидетелей, чтоб посмотрели, как кровь переливают?! Просто смешно

    Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о скандале со сборной России в Австрии.

    - Почему сейчас?! Вот, что обидно – только стали набирать ход, - задается вопросом Сергей Тарасов.

    - Потому что австрийская полиция ведет расследование против бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. А этап проходит в Австрии.
    - Да, видимо, в этом причина.

    - Александр Логинов написал, что у следствия есть сто свидетелей и плюс Григорий Родченков, которые утверждают, что в сборной России практиковался кровяной допинг.
    - В 1992 году пытались попробовать, но эксперимент получился очень неудачным. После этого в биатлоне от этого отказались.

    - Что скажете про сто свидетелей?
    - Это просто смешно. Если б такими делами занимались, об этом вообще никто бы не знал. Получается, вышли на улицу и сказали: «Мы тут кровяным допингом занимаемся. Нам понятые нужны, заходите».

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #тарасов сергей#кубок мира по биатлону#допинг#союз биатлонистов россии (сбр)#международный союз биатлонистов (ibu)
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта