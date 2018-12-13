Доротея Вирер: Возможно, я стреляла слишком быстро

Биатлон 13 декабря 2018 17:57 Источник: NRK.no Автор: Спирин Дмитрий

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

- У меня были очень хорошо подготовлены лыжи. Была уверена в себе и попыталась начать гонку очень быстро, потому что знала, что Кайса и Тириль очень сильны на лыжне. Я не знала, насколько мне хватит сил, но старалась. Я волновалась из-за промаха последним выстрелом. Возможно, стреляла слишком быстро.

На последнем круге было очень тяжело. Тренеры говорили, что у меня было 11 секунд, потом шесть, потом три. В итоге шесть десятых в мою пользу, – сказала Вирер в эфире NRK.

Напомним, Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира. Итальянка одержала пятую личную победу в карьере.