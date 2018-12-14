Владимир Драчев: Дали команду ни на какие допросы не ездить

Биатлон 14 декабря 2018 09:12 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Австрийская полиция проводит расследование в отношении российских биатлонистов.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о расследовании, которое проводит австрийская полиция в связи с возможным нарушением антидопинговых правил российскими биатлонистами во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

«Теоретически беседы могут быть, но мы дали команду ни на какие допросы не ездить, только с представителями посольства и адвокатами, – приводит слова Драчева официальный сайт телеканала «360°». – Адвокат приедет завтра, представитель посольства на месте.

Зачем им без адвоката ехать, какой смысл? Спортсменам нужен человек с языками, и который понимает все тонкости законодательства Австрии. Надо уж ехать, чтобы с толком рассказать».

Напомним, в среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.