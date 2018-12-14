Гараничев начнет спринт в Хохфильцене третьим, Логинов – 34-м

Биатлон 14 декабря 2018 09:37 Источник: IBU Автор: Липкин Антон

Стал известен стартовый протокол первой мужской гонки на втором этапе Кубка мира.

В пятницу на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужской спринт.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал его стартовый протокол. Гонку откроет австриец Юлиан Эберхард.

Российские биатлонисты получили следующие стартовые номера: Евгений Гараничев – третий, Александр Логинов – 34-й, Дмитрий Малышко – 37-й, Матвей Елисеев – 64-й, Алексей Слепов – 76-й, Эдуард Латыпов – 89-й. Начало гонки – 16:15 (мск).

Напомним, накануне в женском спринте победу одержала Доротея Вирер из Италии, второй стала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, третьей – Екатерина Юрлова, которая принесла России первый подиум за два года.