Гараничев начнет спринт в Хохфильцене третьим, Логинов – 34-м - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 09:37Источник: IBUАвтор: Липкин Антон

    Гараничев начнет спринт в Хохфильцене третьим, Логинов – 34-м

    Стал известен стартовый протокол первой мужской гонки на втором этапе Кубка мира.

    В пятницу на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужской спринт.

    Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал его стартовый протокол. Гонку откроет австриец Юлиан Эберхард.

    Российские биатлонисты получили следующие стартовые номера: Евгений Гараничев – третий, Александр Логинов – 34-й, Дмитрий Малышко – 37-й, Матвей Елисеев – 64-й, Алексей Слепов – 76-й, Эдуард Латыпов – 89-й. Начало гонки – 16:15 (мск).

    Напомним, накануне в женском спринте победу одержала Доротея Вирер из Италии, второй стала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, третьей – Екатерина Юрлова, которая принесла России первый подиум за два года.

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