Дмитрий Губерниев: Гросс говорит, что обвинения российских биатлонистов – полная ерунда - Советский спорт
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Биатлон14 декабря 2018 14:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Губерниев: Гросс говорит, что обвинения российских биатлонистов – полная ерунда

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о личной беседе с бывшим тренером сборной России по биатлону Рикко Гроссом.

«Глава СБР Владимир Драчев уже прибыл в Австрию, скоро должен появиться и глава IBU, который лечился после перелома ноги. Всем интересно, какие шаги будет предпринимать IBU. Можно ожидать что угодно. Ни один российский спортсмен еще не был в участке австрийской полиции, так как нужен хороший юрист и переводчик.

Бывший наставник сборной России Рикко Гросс в личных беседа недоумевает от всей ситуации, говорит, что обвинения в адрес российских биатлонистов — полная ерунда. Именно Гросс плотно работал с Логиновым и Гараничевым на чемпионате мира 2017 года. Но в списке есть только Александр Касперович. На камеру он этого не может сказать, так как сейчас он возглавляет сборную Австрии», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

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