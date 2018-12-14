Павел Ростовцев: С введением биологических паспортов махинации с переливаем крови стали невозможными

Биатлон 14 декабря 2018 15:28

Полиция Австрии ведет расследование в отношении российских биатлонистов.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался об обвинениях российских биатлонистов в нарушениях антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

В среду вечером в рамках расследования в отношении пяти биатлонистов, а также тренеров и специалистов сборной России в расположение команды в Хохфильцене приехали сотрудники правоохранительных органов Австрии.

«Если наших спортсменов действительно обвиняют в махинациях с переливанием крови, то это просто смешно, – приводят «Известия» слова Ростовцева. – С введением (биологических) паспортов крови спортсменов такие манипуляции легко ловятся, они стали невозможными».

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.