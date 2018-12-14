Артем Истомин: Из-за визита австрийской полиции работа биатлонистов была скорректирована

Биатлон 14 декабря 2018 15:59 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о подготовке команды к спринту на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

«Конечно, эта ситуация заставила нас подкорректировать подводящую работу. Но только потому, что это уже явилось неким стрессом для некоторых спортсменов. В этой связи работа была скорректирована, также будет скорректирована разминка некоторых спортсменов перед спринтерской гонкой. Нам остается надеяться на мобилизацию команды в самой гонке, а мы им будем помогать по дистанции», - цитирует Истомина «Р-Спорт».

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

Мужской спринт в Хохфильцене состоится сегодня в 16:15 мск.