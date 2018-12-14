Дмитрий Губерниев: На заседании IBU не будет рассматриваться отстранение сборной России - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 17:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Губерниев: На заседании IBU не будет рассматриваться отстранение сборной России

    Комментатор Дмитрий Губерниев опроверг свои слова о возможной теме заседания Международного союза биатлонистов.

    Ранее Губерниев сообщил, что, по имеющейся у него информации, сразу пять российских биатлонистов могут быть временно отстранены от участия в соревнованиях. Решение об этом должно быть принято в субботу 15 декабря на исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU).

    «Официальный представитель IBU сказал, что тема завтрашнего заседания не будет касаться возможного отстранения российской команды. Это хорошо, естественно. Там будет представлена новая программа нового руководителя IBU. Значит, IBU не собирается этим заниматься на данную минуту. Завтра ситуация может меняться. Он говорит, что это дело полиции, а не дело IBU. Хорошо, что это так. На данный момент мы можем поставить точку, но скорее это все-таки запятая», - сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

    В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

    В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

    #губерниев дмитрий#международный союз биатлонистов (ibu)#допинг#женская сборная россии по биатлону#мужская сборная россии по биатлону
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