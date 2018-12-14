Себастьян Самуэльссон: Я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте

Биатлон 14 декабря 2018 18:08 Источник: ТАСС

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон убежден, что Александр Логинов должен был завершить карьеру после дисквалификации, которую он получил за использование допинга.

- Логинов уже был дисквалифицирован раньше, и я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте. Пожму ли я ему руку на пьедестале? Да, я спортсмен, так что пожму ему руку, и я надеюсь, что Международный союз биатлонистов и ответственные за дело службы сделают правильные выводы в этом деле, - приводит слова спортсмена ТАСС.

Ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.