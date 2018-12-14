Себастьян Самуэльссон: Я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 18:08Источник: ТАСС

    Себастьян Самуэльссон: Я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон убежден, что Александр Логинов должен был завершить карьеру после дисквалификации, которую он получил за использование допинга.

    - Логинов уже был дисквалифицирован раньше, и я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте. Пожму ли я ему руку на пьедестале? Да, я спортсмен, так что пожму ему руку, и я надеюсь, что Международный союз биатлонистов и ответственные за дело службы сделают правильные выводы в этом деле, - приводит слова спортсмена ТАСС.

    Ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

    #самуэльссон себастьян#логинов александр
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