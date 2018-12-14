Вольфганг Пихлер: Я никогда не видел никакого допинга в России - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 18:40Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Вольфганг Пихлер: Я никогда не видел никакого допинга в России

    Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер отметил, что никогда не сталкивался с допингом во время работы с российской командой.

    - Я не согласен с ними (IBU - прим. ред.)! Я должен поддержать Россию. Возможно, я соберу пресс-конференцию и расскажу о России, как там работал. Всю правду - это будет хорошо для вас! Я никогда не видел никакого допинга в России. У меня есть факты, и я готов их предоставить, - заявил Пихлер в эфире «Матч ТВ»

    Ранее глава IBU Олле Далин назвал слухами информацию о возможном отстранении российских биатлонистов от соревнований по итогам исполкома организации в Австрии.

    #пихлер вольфганг#международный союз биатлонистов (ibu)
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