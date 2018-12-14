Пайффер – об обвинениях российских спортсменов: Они заводят дело, но нет никаких доказательств

Биатлон 14 декабря 2018 21:32 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года.

«Нет никаких фактов на самом деле, только документы от австрийских правоохранителей. Они заводят дело, но нет никаких доказательств, мы не знаем вообще ничего. Мы просто читаем об этом в прессе. И я даже не знаю, что думать обо всем этом. Лучше всего успокоиться и ждать, что будет дальше в течение месяца», - цитирует Пайффера «Калашников Media».

В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.