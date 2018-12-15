Владимир Драчев: Давление на российский биатлон продолжится. Надеюсь, все будет в правовых рамках - Советский спорт
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    • Биатлон15 декабря 2018 15:27Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Владимир Драчев: Давление на российский биатлон продолжится. Надеюсь, все будет в правовых рамках

    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил, что ожидает продолжения давления на российских биатлонистов.

    - Спортсменам перед стартом надо было отдохнуть, подготовиться к гонке, а их заставили думать совсем о другом, переживать, что завтра их могут снять. Мы не должны такие безграмотные действия допускать. Мы включились в эту ситуацию и сумели справиться. Но это был только первый шаг, думаю, что напор продолжится.

    Биатлон выбран не просто так, это один из интереснейших видов спорта, по которому бьют. Но мы все равно не должны опускать руки и бороться. Думаю, что продолжение будет, но надеюсь, что все будет в правовых рамках, - цитирует Драчева агентство ТАСС.

    12 декабря накануне старта этапа Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной России прибыла австрийская полиция, которая потребовала предоставить объяснения по поводу подозрений в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 сразу у десяти человек.

    Сегодня исполком IBU решил не снимать российскую сборную с Кубка мира до окончания расследования.

    #драчев владимир#международный союз биатлонистов (ibu)#кубок мира по биатлону#союз биатлонистов россии (сбр)
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