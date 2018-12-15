Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Логинов - 7-й

Биатлон 15 декабря 2018 17:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Фуркад сегодня был точен в стрельбе.

Немец Арнд Пайффер стартовал пятым, допустил один промах и стал вторым. На третье место с десятого поднялся норвежец Ветле Шоста Кристиансен, не допустив ошибок на огневых рубежах.

Лучший из россиян, Александр Логинов, допустивший по одному промаху на третьем и четвертом рубежах, — седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.22,3 (0 промахов).

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 13,7 (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,1 (0)...

7. Александр Логинов (Россия) — +43,0 (2)...

29. Матвей Елисеев (Россия) – + 2.23,9 (5)…

39. Евгений Гараничев (Россия) – + 3.10,7 (2)…

48. Дмитрий Малышко (Россия) – + 4.13,3 (5).

49. Алексей Слепов (Россия) – + 4.16,1 (3).