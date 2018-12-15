Вольфганг Пихлер: Меня немного удивляет, что весь мир верит Родченкову

Биатлон 15 декабря 2018 21:33 Источник: ТАСС

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер не понимает, почему в мире так верят свидетельствам бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.

- Считаю, что было принято правильное решение, они ничего не сделали. Я верю, что никто не мог пойти на такую глупость после Олимпиады в Сочи. Для того, чтобы наказывать спортсменов, нужны факты, а не только то, что сказал Родченков. Меня немного удивляет, что весь мир верит ему.

Я знаю, что в его заявлениях много лжи, я не могу верить тому, что он сказал. Я очень разочарован тем, что никто не спрашивает меня о том, что на самом деле происходило в России, ни Международный союз биатлонистов, ни WADA, - приводит слова Пихлера ТАСС.

Ранее стало известно, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не стал отстранять российских биатлонистов, подозреваемых австрийской полицией.