IBU разрешил Ильченко выступать за Россию на международных соревнованиях

Биатлон 16 декабря 2018 12:44 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Спирин Дмитрий

Кристина Ильченко получила разрешение от Международного союза биатлонистов (IBU) представлять Россию на международных соревнованиях.

Решение вступает в силу 1 января 2019 года.

"Мы одобрили запрос СБР по поводу перехода Кристины Ильченко из Белоруссии в Россию на заседании Исполкома. Но мы также приняли решение, что больше не будем принимать решения по новым запросам на переходы спортсменов из одной страны в другую, пока не примем новую конституцию. Пока правила по смене гражданства несовершенны. Принятие новой конституции ожидается осенью, и она уже будет работать на следующий сезон", - цитирует президента IBU Олле Далина официальный сайт СБР.

В 2015 году Ильченко перешла из России в команду Белоруссии, а в это межсезонье 25-летняя биатлонистка решила вернуться в российскую сборную.