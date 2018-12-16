IBU разрешил Ильченко выступать за Россию на международных соревнованиях - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 12:44Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Спирин Дмитрий

    IBU разрешил Ильченко выступать за Россию на международных соревнованиях

    Кристина Ильченко получила разрешение от Международного союза биатлонистов (IBU) представлять Россию на международных соревнованиях.

    Решение вступает в силу 1 января 2019 года.

    "Мы одобрили запрос СБР по поводу перехода Кристины Ильченко из Белоруссии в Россию на заседании Исполкома. Но мы также приняли решение, что больше не будем принимать решения по новым запросам на переходы спортсменов из одной страны в другую, пока не примем новую конституцию. Пока правила по смене гражданства несовершенны. Принятие новой конституции ожидается осенью, и она уже будет работать на следующий сезон", - цитирует президента IBU Олле Далина официальный сайт СБР.

    В 2015 году Ильченко перешла из России в команду Белоруссии, а в это межсезонье 25-летняя биатлонистка решила вернуться в российскую сборную.

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