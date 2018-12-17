Сергей Чепиков: Полиция Австрии оказала влияние на выступление наших спортсменов в Хохфильцене - Советский спорт
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    • Биатлон17 декабря 2018 17:54Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Сергей Чепиков: Полиция Австрии оказала влияние на выступление наших спортсменов в Хохфильцене

    Перед началом этапа Кубка мира в расположение сборной России приехали полицейские.

    Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков высказался о том, как действия австрийской полиции сказались на выступлении российских биатлонистов на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Действия полиции оказали влияние на выступление наших спортсменов, присутствовала нервозность, мысли были не только о гонке, а о разбирательствах, поэтому максимальной концентрации не получилось, – приводит ТАСС слова Чепикова. – К тому же иностранная пресса и некоторые спортсмены высказывались очень негативно.

    Сейчас мы знаем, что IBU не станет применять санкции к нашим спортсменам, поэтому на следующем этапе выступления будут более уверенными».

    В среду вечером, накануне старта этапа, в расположение сборной России приехали сотрудники правоохранительных органов Австрии, которые ведут расследование в отношении российских биатлонистов в связи с возможным нарушением антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

    В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

    В итоге на австрийском этапе сборная России завоевала только одну медаль – Екатерина Юрлова-Перхт стала третьей в спринте.

    Третий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место с 20 по 23 декабря. В программе этапа: спринтерские гонки (20 декабря – мужская, 21 декабря – женская), гонки преследования (22 декабря) и масс-старты (23 декабря).

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