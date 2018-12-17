Гросс – об обвинении российских биатлонистов: Как и все другие, я жду фактов

Биатлон 17 декабря 2018 18:41 Источник: Sportbox.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер сборной России по биатлону, ныне работающий в команде Австрии, Рико Гросс прокомментировал выступление своей команды на этапах Кубка мира, а также поделился мнением насчет обвинений российских биатлонистов в употреблении допинга на чемпионате мира в 2017 году.

«Я доволен тем, как для нас прошли первые два этапа. В общем зачете Кубка мира мои спортсмены занимают сейчас пятое, шестое и 25-е места, что я считаю весьма неплохим результатом. Если в прошлом сезоне лучшим результатом спортсмена была 28-я строчка, а в этом году в пяти гонках он пять раз попадает в очки, это уже явно не случайно.

Скандал вокруг сборной России? Как и все другие, я жду фактов. Пока ситуация полностью не прояснится, вокруг этой истории будет по-прежнему множество домыслов и спекуляций. Я не обладаю никакой информацией о ходе расследования. Все необходимо четко прояснить, а затем предоставить результаты расследования», - цитирует Гросса Sportbox.ru.

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в расположение сборной России прибыла австрийская полиция, которая предъявила обвинения некоторым членам команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил назывались Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.