Анфиса Резцова: Ажиотаж вокруг обвинений биатлонистов был излишним - Советский спорт
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    • Биатлон18 декабря 2018 14:21Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

    Анфиса Резцова: Ажиотаж вокруг обвинений биатлонистов был излишним

    Полиция Австрии подозревает российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, как в России отреагировали на обвинения в адрес биатлонистов в возможном нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

    На прошлой неделе накануне старта второго этапа Кубка мира в расположение сборной России приехали сотрудники правоохранительных органов Австрии, которые ведут расследование в отношении российских биатлонистов.

    «Разумеется, российская сторона хорошо себя показала, забив во все колокола и подключив руководителей, адвокатов и представителей консульства, но ажиотаж все же был излишним, – приводит «RT на русском» слова Резцовой. – Вовсе не стоило трогать спортсменов, на каждом шагу просить их комментировать произошедшее.

    Мало кто осознает, насколько им вредит такое внимание. Сами девочки правильно сказали, что их работа – защищать честь страны, а не лезть во все эти передряги. Каждый должен четко заниматься своим делом».

    Во вторник президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что ситуация с расследованием в отношении российских биатлонистов стабилизирована и претензий к ним нет.

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