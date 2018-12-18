Анфиса Резцова: Ажиотаж вокруг обвинений биатлонистов был излишним

Биатлон 18 декабря 2018 14:21 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

Полиция Австрии подозревает российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, как в России отреагировали на обвинения в адрес биатлонистов в возможном нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

На прошлой неделе накануне старта второго этапа Кубка мира в расположение сборной России приехали сотрудники правоохранительных органов Австрии, которые ведут расследование в отношении российских биатлонистов.

«Разумеется, российская сторона хорошо себя показала, забив во все колокола и подключив руководителей, адвокатов и представителей консульства, но ажиотаж все же был излишним, – приводит «RT на русском» слова Резцовой. – Вовсе не стоило трогать спортсменов, на каждом шагу просить их комментировать произошедшее.

Мало кто осознает, насколько им вредит такое внимание. Сами девочки правильно сказали, что их работа – защищать честь страны, а не лезть во все эти передряги. Каждый должен четко заниматься своим делом».

Во вторник президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что ситуация с расследованием в отношении российских биатлонистов стабилизирована и претензий к ним нет.