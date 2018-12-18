Антон Шипулин: Наша биатлонная семья уже не выглядит семьей - Советский спорт
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    • Биатлон18 декабря 2018 14:41Источник: «Калашников Media»Автор: Сметанникова Дарья

    Антон Шипулин: Наша биатлонная семья уже не выглядит семьей

    Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением насчет ситуации со своим партнером по сборной Антоном Бабиковым, который отказался от участия в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Когда нет коммуникации между руководством и спортсменом, руководством и исполнителем, так скажем, это очень плохо. Плохо, когда начинаются споры в публичном поле. Проще же было позвонить друг другу, объяснить ситуацию и все, конфликт исчерпан.

    100% не было бы никакого конфликта. Не выносили бы все это в публичное поле, это бы все осталось внутри биатлонной семьи. Не было бы скандалов. Нам скандалов хватает последнее время. Наша биатлонная семья уже не выглядит семьей. Очень много ковыряний и копаний в нижнем белье, которые не надо выносить.

    Мне в этом плане очень нравится Елена Вяльбе Она держит свою команду скрупулезно, боится подпускать лишних людей, которые будут портить настрой, выуживать какую-то информацию. И действительно, лыжники сейчас показывают очень хорошие результаты.

    Когда у нас решаются конфликты через инстаграм и СМИ, ну это точно никуда негодно и я не хочу ни защищать, ни оправдывать ни Бабикова, ни Драчева. Но я высказал свою позицию. Считаю, что каждый из них в какой-то мере и прав, и виноват. Но самое главное, что это не надо было выносить в общественное поле, где люди начинают делиться своими догадками, начинается поливание грязью. У нас сейчас и так хватает проблем, кроме того, кто поедет на Кубок мира, а кто не поедет», - приводит слова Шипулина «Калашников Media».

    #шипулин антон#бабиков антон#драчев владимир#союз биатлонистов россии (сбр)#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону
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