Шипулин и Юрлова могут выступить на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене

Гонка пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.
Олимпийский чемпион Антон Шипулин и чемпионка мира Екатерина Юрлова могут выступить от России на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
«Планируем отправить Шипулина и Юрлову. Так что ждем интересной гонки», – ответил Драчев в комментариях на вопрос пользователя.
Отметим, что Юрлова и Шипулин побеждали в «Рождественской гонке» в 2012 году, а в 2017 году Юрлова выиграла гонку вместе с Алексеем Волковым.
В нынешнем сезоне 33-летняя биатлонистка выступила на двух этапах Кубка мира и заняла третье место в спринте в Хохфильцене. 31-летний Шипулин продолжает набирать форму после решения о продолжении карьеры.
«Рождественская гонка» пройдет 29 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.