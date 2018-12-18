Шипулин и Юрлова могут выступить на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене

Биатлон 18 декабря 2018 14:55 Автор: Липкин Антон

Гонка пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.

Олимпийский чемпион Антон Шипулин и чемпионка мира Екатерина Юрлова могут выступить от России на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Планируем отправить Шипулина и Юрлову. Так что ждем интересной гонки», – ответил Драчев в комментариях на вопрос пользователя.

Отметим, что Юрлова и Шипулин побеждали в «Рождественской гонке» в 2012 году, а в 2017 году Юрлова выиграла гонку вместе с Алексеем Волковым.

В нынешнем сезоне 33-летняя биатлонистка выступила на двух этапах Кубка мира и заняла третье место в спринте в Хохфильцене. 31-летний Шипулин продолжает набирать форму после решения о продолжении карьеры.

«Рождественская гонка» пройдет 29 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.